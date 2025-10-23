Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Derivado de una denuncia al C5, personal de la Guardia Estatal aseguró más de cinco kilos de hierba verde con características propias de la marihuana, durante un operativo en la colonia Los Rosales de esta ciudad fronteriza.

Las unidades se trasladaron a la calle Francisco Rincón, entre Begonia y Gardenia, donde se detectó la presencia de cuatro masculinos, que huyeron del lugar.

En el inmueble se encontró una bolsa negra con aproximadamente cinco kilos de hierba verde seca, mientras que en la segunda, de color blanco, se localizaron 65 envoltorios transparentes con la misma sustancia.

El material fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la FGR.