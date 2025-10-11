Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal en el municipio de Matamoros se encuentra coadyuvando en las acciones de búsqueda de un ciudadano reportado como extraviado en la Playa Bagdad de este municipio fronterizo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró el exhorto a extremar precauciones en caso de asistir a sitios turísticos con cuerpos de agua.

La instancia hizo énfasis en que la gente debe de abstenerse de acercarse principalmente en aquellos lugares que presentan alta afluencia derivada de las lluvias.