Por José Gregorio Aguilar /Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El actual dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, anunció su intención de registrarse para continuar al frente del partido en Tamaulipas.

La convocatoria oficial será emitida en próximos días por el Comité Ejecutivo Nacional, y la asamblea estatal se llevará a cabo el 9 de noviembre.

En un mensaje difundido en Facebook a militantes y simpatizantes, Muñoz Cano expresó: “he recibido muestras de afecto y solidaridad de hombres y mujeres de mi partido, y tomé la decisión de registrarme porque es mi deseo continuar con este gran proyecto que hemos construido en los últimos años».

Muñoz Cano destacó que el Partido Verde cuenta con más de 25 mil afiliados en el estado y aseguró que “en el Partido Verde ustedes son nuestra prioridad”.

Cerró su mensaje reiterando “mi reconocimiento y respeto para todas las mujeres”.

El anuncio ocurre horas después de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ratificara una sanción contra Muñoz Cano por violencia política contra las mujeres en razón de género, tras referirse públicamente a la diputada Katalyna Méndez Cepeda como “la niña que está en el Congreso”.

La resolución del IETAM incluyó una multa de 5,657 pesos, equivalente a 50 veces el valor diario de la UMA, la obligación de cumplir con medidas de reparación integral y garantías de no repetición.