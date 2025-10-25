Por Blanca Esthela Hernández D.

Soto la Marina, Tamaulipas.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) informa que se rescató un ejemplar macho de jaguar en el municipio de Soto la Marina, al que se le colocó un collar satelital y fue liberado en un área natural protegida.

Contrario a rumores en redes sociales, aclara que no se trató de un leopardo, sino de un ejemplar de jaguar, atendido por el equipo especializado de la Comisión.

Al ejemplar de jaguar (Panthera onca), se le colocó un collar satelital para su seguimiento, esto es para poder rastrearlo y recopilar datos de comportamiento, movimientos y habita, como parte del programa de conservación que tiene la Comisión de Parques y Biodiversidad.

Cabe destacar que el ejemplar fue liberado en su entorno natural, en un área protegida del estado, tras colocarle el collar y no se trasladó a Ciudad Victoria, por indicaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que es la autoridad en México para la protección de la fauna.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques reafirma su compromiso con la conservación de la fauna icónica, trabajando con precisión y responsabilidad para proteger a especies como el jaguar, el oso negro americano y la guacamaya verde, entre otras especies más.

Asimismo, dijo, se exhorta a la población a cuidar juntos la biodiversidad de Tamaulipas, así como preservar y reportar cualquier avistamiento de fauna.

«Hacemos un llamado a esperar los reportes oficiales de las autoridades para garantizar información precisa, confiable y actualizada. Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de datos correctos que informen sin generar confusión», señaló.

El jaguar es un macho, tiene entre tres y cuatro años de edad, pesa 62.5 kilos y su condición corporal es buena.