Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, vinculación a proceso en contra de Jesús “C”, Kevin “L”, Jesús “E”, Carlos “V”, Yair “M”, Gilberto “M”, Manuel “R”, Marvin “M”, Cristino “A” y un menor de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con los hechos, derivado de un enfrentamiento en las inmediaciones del Tetuán Viejo, Navolato, Sinaloa, y como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Marina (Marina) detuvieron a las 10 personas y les aseguraron 10 armas de fuego tipo fusil, una ametralladora, dos mil 351 cartuchos, 70 cargadores, cinco casquillos percutidos, 12 chalecos con placas balísticas y portacargadores.

Por lo anterior, los imputados y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, turnó el caso a la autoridad competente y obtuvo la vinculación a proceso por los delitos referidos, prisión preventiva justificada y tres meses de investigación complementaria. En el caso del menor, el Juez Especializado en Justicia para Adolescentes lo vinculó a proceso por los mismos ilícitos y dictó la medida cautelar de internamiento preventivo, informó la FGR en el comunicado 658.