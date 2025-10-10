Por Agencias

Nueva York.- Un gran jurado federal de Virginia acusó este jueves a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de fraude bancario, semanas después de que el presidente Donald Trump, exigiera al Departamento de Justicia que adopte una postura más rigurosa contra sus oponentes políticos y reclamando resultados «inmediatos» en las investigaciones abiertas.

James estuvo bajo investigación desde mayo por una hipoteca que solicitó en 2023 para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia. La acusación fue presentada ante el mismo jurado donde ha sido imputado otro oponente de Trump, el ex director del FBI James Comey, según informó la cadena de televisión CNN.

La relación de James con Trump ha sido conflictiva durante años, ya que durante su campaña prometió investigar al magnate neoyorquino y llegó a ganar un caso civil de fraude contra él y su empresa, por lo que le ordenó pagar 355 millones de dólares en multas, pero el inquilino de la Casa Blanca apeló.

En agosto, un tribunal del estado de Nueva York anuló la multa, que ascendió a más de 500 millones de dólares con intereses, pero mantuvo la conclusión del juez de primera instancia de que Trump era responsable de fraude.

El mandatario estadunidense atacó repetidamente a James en las redes sociales y en mítines políticos como una enemiga. La fiscal neoyorquina es una de muchos demócratas que buscan bloquear medidas de la administración Trump.

Letita James calificó los cargos en su contra de «represalia política» de Trump. (Reuters/Europa Press).