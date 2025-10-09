Por Redacción

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Derivado de las inundaciones por las lluvias registradas en las últimas horas, personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas en la zona sur con la finalidad de brindar asistencia a la población que lo requiera.

Los principales puntos recorridos por el personal fueron la Avenida Álvaro Obregón y las colonias Hipódromo y Ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero, al ser los sectores identificados con mayor nivel de inundación.

La SSPT también brinda apoyo a ciudadanía con traslados a sitios seguros.