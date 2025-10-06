Por Javier Arratia Tirado

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como todo padre que conoce las virtudes y valores de sus hijos, Marcelino Peña Reyna se coloca el escudo de protección cada vez que surgen comentarios negativos en contra de Carlos Alberto “El Gullit” Peña.

Hablar de entrevistas con el ex jugador profesional de ciudad Victoria, Alberto “El Gullit” Peña, sería algo de nunca acabar.

Han surgido muchas buenas, pero como dice su padre en otras “no se han tentado el corazón de hablar mal de mi hijo sin conocerlo, y mucho menos aceptar sus logros conseguidos”.

Las manecillas del reloj indican que faltan escasos diez minutos para las 10 de la mañana, horario en que la rutina habitual del entrenador de box está a punto de culminar en uno de los espacios que alberga la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”.

Antes de charlar con Marcelino hay que decirle que no se trata de balconear a nadie ni mucho menos su hijo, a quien alguna vez entrevisté cuando apenas hacia sus pininos en la Liga de Futbol Infantil y Juvenil, a sus escasos seis años y mostrando desde ese entonces su larga cabellera a semejanza del astro neerlandés de países bajos, Rudd Gullit.

Tocar las cosas negativas, dadas a conocer en publicaciones locales, nacionales e internacionales, reconoce Marcelino, al inicio le dolían y calaban hondo, porque su familia es reconocida en la capital de Tamaulipas por su sencillez, valores y don de gentes.

Y eso se puede percibir al ver a Marcelino Peña Reyna y a su esposa Juana María Rodríguez Castro visitando los tianguis en colonias como la Unidad Modelo, Libertad, Américo Villarreal, América de Juárez, Estación del Ferrocarril y Avenida la Paz.

Respecto de sus hijos, aparte de Carlos Alberto “El Gullit” Peña, no hay liga o futbolistas que no conozcan en un campo de fútbol al resto de la dinastía Peña Rodríguez, como Marcelino, Oscar, Marco Antonio y Luis Ángel.

-¿Aún duele’ -se le pregunta, sobre las alusiones malsanas sobre su hijo futbolista.

-Si Javier, como te digo entonces me sentía mal, pero de alguna manera las criticas ahora las tomamos de quienes vengan; y por consecuente ahora entendemos es bueno que es bueno sacar lo mejor de las versiones buenas, regulares o negativas. La vida tiene un equilibrio, en donde en caso de fallar en algo aún existe la oportunidad de volver a levantarte.

-Y continúa:

“Lo más triste y lamentable es que esa gente -que ha juzgado a su hijo- no reconoce que ‘El Gullit’ ha sido campeón y que ha jugado en equipos como Pachuca, León, Chivas, Rangers de Escocia, Cruz Azul, Necaxa, y de paso que viene apoyando jóvenes en una escuelita de fútbol que se ubica en Los Ángeles, California.

-Vuelve a cuestionarse:

“Entonces en dónde está lo borracho… el borracho se la pasa en la cantina tomando y nunca sale de ahí. Mi hijo me dice ‘papi, donde me inviten y me respeten como persona ahí voy a estar’”.

Añade que ha ayudado a muchas personas y brindado la oportunidad a futuros valores del futbol, tras abrir su escuelita en suelo estadounidense, en donde no existe restricción alguna para el ingreso a las canchas.

“Pero de eso nadie dice nada”, cuestiona.

“Tú eres la primera persona a quien le digo esto. Él sin decir ni publicar nada viene ayudando a mucha gente, y con el hecho de que me lo diga a mí, yo soy muy feliz”, dice sin poder esconder el quebranto de su voz.

La unión y el amor de esta familia es tan grande que el jefe de ella acepta haber confrontado situaciones nada gratas en pos de defender la integridad de sus hijos.

Recuerda cuando en una visita a un tianguis, acompañado de su esposa, un conocido lo saluda desde una camioneta y le dice: “profe cómo está, dígale al ‘Gullit’ que ya no tome. “Y yo, de abajo le contesto: pues primero deja de tomar tú cabrón’”.

“He tenido muchas cosas así, pero mejor me callo el hocico y en su lugar doy gracias a Dios que nos bendice en mi trabajo y me da licencia de que mis hijos tienen salud. La envidia no es por el dinero, es por cómo te comportas como persona, de cómo convives con la gente”.

-Agrega más encendido:

“Yo siempre hablaré con la verdad, y no ofenderé. Ni a ti ni a nadie, y aunque me éste llevando la chingada jamás voy a actuar incorrectamente”.

Con cierta ironía, dice “qué dirían de mí cuando le diga a alguien que no fume”.

Sobre las charlas en casa de Marcelino y Juana María, él dice que cotidianamente platican de anécdotas y de muchas cosas de familia.

“Me ve rengueando mi hijo Marce, el mayor, y me dice: ‘enderécese’, y yo le contesto, ¿’no crees que pesan todos los campeonatos que tengo aquí en la espalda’?”.

En otra de esas anécdotas, por un recorrido de los lunes rumbo a la bandera, llegando arriba va bajando un muchacho y “le digo a mi hijo a que sí le gano, y me responde ‘qué tienes papi, si traes un chaleco de sobrepeso’, y yo le respondo que también son los 68 años que traigo encima”.

-¿Qué le faltó a Marcelino Peña?

“En la única cosa en que yo me equivoqué fue que yo le pedí a Dios que yo quería que me diera un hijo profesional, aunque fuera uno. Y me salió, pero me hubiera gustado que todos”.

Otro de los deseos que viene a la memoria del entrenador de box, fue cuando el día de su boda en la Iglesia del Santuario solicitó al creador cinco hijos, algo que para su dicha se le cumplió y que a la postre, al correr de los años, uno marcaría una historia en el futbol amateur de ciudad Victoria.

-¿Cómo está eso?

Amante del futbol, expresa que ese fue el deseo de los cinco hijos con el fin de que en un futuro pudieran jugar juntos en un equipo. “Y que yo recuerde, aquí en Victoria no existe uno que haya logrado tres campeonatos seguidos de Campeón de Campeones como los hicimos nosotros”.

-La pregunta obligada no podía faltar: ¿Te manda billetes Carlos Alberto?

Se hace el desentendido y se le repregunta: que si te manda billetes el “Gullit”.

– “Ah, eso es sagrado” -responde, con una sonrisa enigmática.