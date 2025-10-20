Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre las colonias Las Cumbres, Emiliano Zapata y Los Muros, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal de Reynosa visualizaron y retiraron cinco cámaras de videovigilancia clandestinas y un módem.

Asimismo, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Periquitos, localizó una cámara clandestina ubicada sobre el kilómetro 52 de la Carretera Federal 97 Reynosa-San Fernando.

Los objetos retirados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones.