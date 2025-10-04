Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que el estado mantiene un clima de estabilidad laboral gracias al trabajo de mediación y conciliación que realiza la dependencia en coordinación con sindicatos y empresas. “Tenemos una excelente relación con casi todos los liderazgos sindicales del estado”, indicó.

Illoldi Reyes explicó que, bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal, se ha privilegiado la libertad sindical y el respeto a la organización de los trabajadores. “Nosotros trabajamos de manera imparcial, ayudando a los patrones, pero también viendo por los obreros, quienes históricamente han sido los más vulnerados en sus derechos”.

El funcionario reconoció que la única huelga estallada recientemente fue en Matamoros, y se logró contener en 14 días gracias a la intervención del Centro de Conciliación y al trabajo del maestro Ives Soberón, quien encabezó jornadas extraordinarias durante fines de semana para lograr un acuerdo. “Se llevaron a cabo reuniones en un espacio neutral, donde ambas partes sabían que habría imparcialidad y se buscaría un punto medio”, explicó.

En contraste, la huelga de Caterpillar en Nuevo Laredo continúa pendiente desde hace más de dos años, debido a que se encuentra en la etapa jurisdiccional bajo competencia del Tribunal Federal. “Eso excede las facultades del Ejecutivo estatal, pero seguimos atentos”, dijo.

Illoldi Reyes subrayó que la Secretaría del Trabajo trabaja activamente a través de los centros de conciliación, donde se entablan mesas de diálogo en sedes neutrales para garantizar que tanto sindicatos como empresas se sientan escuchados. “El clima laboral en Tamaulipas ha sido muy fructífero. Hay paz, hay tranquilidad, y eso permite que los liderazgos locales se fortalezcan sin interferencias externas”, concluyó.