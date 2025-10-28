Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte del reforzamiento de seguridad permanente en el estado de Sinaloa, en diversas acciones elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con autoridades del estado, detuvieron a tres personas, una de ellas menor de edad, aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

En Culiacán, en la sindicatura de Jesús María, los agentes de seguridad que realizaban recorridos terrestres fueron agredidos con disparos de armas de fuego, por lo que aplicaron los protocolos correspondientes, repelieron la agresión y controlaron la situación, como resultado detuvieron a tres personas, una de ellas menor de edad, aseguraron una ametralladora, seis armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, 1,800 cartuchos, 14 placas balísticas, siete chalecos tácticos y siete vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal, además, liberaron a una persona privada de su libertad.

En otro evento en el mismo municipio, en el poblado Las Tres Gotas de Agua, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, los cuales al ver en peligro su integridad física repelieron el ataque en estricto apego a los protocolos de actuación, donde resultaron dos agresores fallecidos, por lo que se informó a la autoridad ministerial correspondiente para los servicios periciales.

En tanto, se aseguraron tres armas largas, cartuchos útiles, 18 cargadores, seis artefactos explosivos improvisados, una granada, dos chalecos, un uniforme táctico y un vehículo.

En el municipio de Escuinapa, en el poblado Loma Grande, al realizar recorridos de seguridad se aseguraron tres armas largas, 1,499 cartuchos, 27 cargadores, cuatro chalecos y seis placas balísticas abandonadas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSPC a cargo de Omar García Harfuch con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada con autoridades locales para brindar seguridad a la población en el estado de Sinaloa.