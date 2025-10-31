Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Va para cuatro años. El 21 de diciembre de 2021 las encuestas internas decidieron que Américo Villarreal sería el candidato a Gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia.

Con una calificación de casi diez, fue el más popular en los tres sondeos. No se equivocaron los jerarcas partidistas: Ganó ampliamente a un panismo que hizo una elección de estado.

¿Cómo viene la interna de Morena y socios en 2028? Antes que el ocho está el siete y, quien más pise territorio, seguramente recibirá el apoyo del “fiel de la balanza” como decían los tricolores del partido único.

Hay otras condiciones. Ya no aceptarán oportunistas y cuatreros de la política, cascaje que desecharon otros partidos.

Por entonces se registraron hasta 38 “suspirantes” aun a sabiendas que no llegarían ni a la esquina. Buscaban currículum.

Sus acciones nos hacen saber que Héctor Martín Garza González, ex jefe administrativo de la SET y Gobernación, que decía “jugaba a las canicas” con AMLO, no volverá a tener presencia, a desgastarse en maratónicas jornadas de fin de semana. Su tiempo pasó.

En 2016 fue el primer candidato a Gobernador por las siglas de Morena. Se levantó 32 mil votos “limpiecitos”, sin comprar uno solo.

Sabedor de que nunca será Gobernador, está muy tranquilo. Se unió al grupo Verde de Reynosa que nada contra corriente.

Ni por la feria volvió -ni volverá- el aventurero Rodolfo González Valderrama, el jesuita tampiqueño, amigo de correrías de Ricardo Monreal. En un tiempo pensó que con la chambita de “superdelegado” de programas federales, sería el abanderado de la coalición.

Se fue rumiando su derrota. No le aceptó a López Obrador el consulado en Dallas, que le dio como premio de consolación.

Fueron las principales figuras del gobierno federal que se creyeron con derecho a mercar boleto para la sucesión Tamaulipas, que ya se esperaba ganaría Morena y aliados. No quieren volverse a tropezar con la misma piedra.

Esta vez no hay figuras en el equipo presidencial. Ningún paisano ocupa espacios relevantes. Nadie se dice amigo o amiga de Claudia Sheinbaum que, en última instancia, daría el voto de confianza para el desempate. La caballada cueruda en el gobierno federal está muy flaca.

En 2021 hubo tanta resoca que, entre los registros para Gobernador, estuvieron Jorge Salomón González (El Mante), Edna Rivera López, del sur, Geovanni Barrios, Cristina Cruz Sánchez, César Campos y la “estrellita” Francisco Chavira.

Hasta “Don Billeto” Ricardo Quintanilla, ex alcalde de Jaumave, soñó con ser Gobernador por recomendación de su amigo Adán Augusto López, ahora en desgracia política.

Al final siete se fueron a consulta: Américo, Maki Ortiz, JR Gómez, Olga Sosa, Rodolfo González, Héctor Garza y de acomodaticio Adrián Oseguera.

Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma roca.

Hay tres que no aprendieron de la experiencia y “pican piedra” rumbo a la lejana sucesión, en cuyo trayecto pueden ocurrir muchas cosas. Son los senadores José Ramón “Huachicolito” Gómez Leal, que cree que atacando al gobierno de AVA aumentará simpatías; Olga Sosa Ruiz, de Tampico, y Maki Ortiz, residente en Reynosa, quien busca acomodarse por el Verde Ecologista o Movimiento Ciudadano.

Ante estas circunstancias, carencia de figuras relevantes, puede ocurrir que la sucesión se decida en lo local, como dicen, que Gobernador ponga Gobernador. Dependerá del resultado en las urnas en 2027.

Recordemos que en unos cuantos meses se construyeron las candidaturas de Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, cuya nominación como candidatos -por el PRI- se decidió en Tamaulipas.

Américo tiene la cercanía con el poder central, los méritos y la ascendencia partidista como para sacar adelante la candidatura de uno de sus colaboradores ¿cómo quién? ¿quién le gusta de los secretarios o secretarias del gabinete?.

Aparte, el INE convocó a plenaria este 31 de octubre para designar a tres consejeros electorales del IETAM, Italia García, Jerónimo Rivera y Déborah Díaz.

El senado por su parte convocó para nombrar a tres magistrados del Tribunal Electoral: La salida de Blanca Eladia Hernández, nombrada por los cabecistas por siete años, y dos más para completar 5, según decreto del Congreso. El registro de aspirantes cierra el 31 de octubre.

Alguien quiso “reventar” la sesión ordinaria del Congreso del Estado en Tampico ¿de dónde vino la mano negra?. Veremos.