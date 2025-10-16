Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez fue incluido en el grupo de presidentes municipales peor evaluados del país, de acuerdo con el ranking nacional de Rubrum correspondiente a octubre de 2025.

La medición, que se aplicó durante el mes de agosto pero que se dio a conocer públicamente hace un par de días, analiza el desempeño de los alcaldes en servicios públicos, percepción de seguridad y cercanía con la ciudadanía, coloca a Eduardo Gattás en el sótano, junto a los ediles de Mexicali, Guanajuato, Tlaxcala, Toluca, Oaxaca, Puebla y Cuernavaca, como los de menor aprobación ciudadana.

Aunque en su informe municipal presumió cercanía con la ciudadanía, y hasta se atrevió a decir que “el pueblo es su jefe”, el alcalde de Victoria cuenta con la desaprobación, precisamente, de su jefe, es decir del pueblo.

Mantener la corporación de Tránsito en el abandono, ignorar las peticiones de alumbrado público, cerrar las sesiones de Cabildo al público, y no rendir cuentas claras a los victorenses, parecen haber sido sus principales estrategias para lograr el lugar 25 de 31 en el ranking nacional.

Este resultado se suma a otras mediciones recientes, como la de PollsMX, donde Gattás ni siquiera fue considerado entre los alcaldes mejor evaluados. Mientras él presume logros, la ciudadanía responde con desaprobación.

El informe dice una cosa, Gattás otra y la ciudadanía lo hunde en el descrédito.

A pesar de los discursos, los espectáculos y los slogans, la percepción ciudadana no se maquilla. Rubrum lo confirma: Gattás no convence, no conecta, no cumple.

Cabe mencionar que el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, se posicionó como el presidente municipal mejor evaluado a nivel nacional en desempeño, al obtener 7.56 puntos en esta encuesta, seguido por Enrique Galindo, alcalde de San Luis Potosí, y de Adrián de la Garza, de Monterrey, que de acuerdo a este ejercicio sí gozan de una gran aceptación entre los ciudadanos de sus respectivos municipios.