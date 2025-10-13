Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación de Tamaulipas Miguel Ángel Valdez García informó que 80 escuelas de Tampico, Madero y Altamira suspendieron clases tras las intensas lluvias registradas en la zona conurbada.

De ese total, 10 planteles continúan sin poder regresar a clases presenciales, por lo que alrededor de 460 alumnos permanecen en modalidad virtual.

“Son siete primarias y tres secundarias. Las prepas ya están funcionando. Hubo inundación, entró lodo, se está haciendo limpieza y asepsia. Esperamos que para el miércoles puedan regresar”, explicó.

Valdez García señaló que el monitoreo se mantiene en coordinación con Protección Civil, ante la posibilidad de que el río Pánuco pudiera desbordarse y afectar zonas bajas de Tampico y Madero.

“Los fenómenos meteorológicos pueden aparecer con rapidez. Si hay necesidad de volver al modo virtual, se hará”, advirtió.

DOS ESCUELAS CON CASOS DE VIRUS-MANOS-PIES-BOCAS

El titular de la SET también confirmó que dos escuelas, una en Reynosa y otra en Tampico, han registrado casos considerables del virus manos-pies-boca, aunque aclaró que no se trata de un brote generalizado y que los menores afectados ya están en casa cumpliendo aislamiento de siete días.

“No es una pandemia, pero sí es altamente contagioso. Estamos siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Salud, que nos pide aplicar medidas de higiene y no alarmar”, dijo.

El funcionario reiteró que no se han suspendido clases en los planteles con casos, y que se ha instruido a los padres de familia a reforzar el lavado de manos con agua y jabón como medida preventiva