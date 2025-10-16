Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las fuertes lluvias que azotaron la semana pasada el centro y sur de Tamaulipas la semana no lograron interrumpir los servicios médicos, aunque sí dejaron filtraciones y encharcamientos en tres hospitales del estado.

El subsecretario de Planeación y Calidad de la Secretaría de Salud, Gabriel de la Garza Garza, detalló que los hospitales General de Victoria, San Fernando y Nuevo Laredo presentaron goteras en áreas médicas y de archivo, pero siguen operando con normalidad.

“Sí hubo algunas goteras, pero nada que haya detenido la operación de ningún hospital”, aseguró.

Aclaró que aunque el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria corresponde a IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud estatal entró al quite por instrucciones del gobernador Américo Villarreal.

“El gobernador nos ha instruido a estar atentos. Aunque no nos toca como dependencia, estamos reparando y apoyando donde se necesite”, explicó De la Garza.

Desde que cesaron las lluvias, se iniciaron trabajos para tapar filtraciones y atender las áreas afectadas, sin que se reportaran suspensiones de atención médica, enfatizó el funcionario.