Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante el encarecimiento de productos básicos y el golpe constante de la inflación, la industria restaurantera de Ciudad Victoria busca refugio en casa: proveedores locales que garanticen abasto y mejores precios.

Jesús Arnoldo Gómez González, presidente de la Canirac de Victoria, explicó que el gremio está apostando por compras en volumen a productores de la región para suavizar el impacto económico y evitar ajustes bruscos en los precios de los platillos.

“Lo que buscamos es fortalecer la proveeduría local. Si compramos en volumen, podemos obtener precios más bajos y asegurar el abasto”, señaló.

Gómez González detalló que productos como carne de res, pollo y pescado han registrado aumentos de hasta 23% en lo que va del año. Los vegetales tampoco se salvan.

El encarecimiento se debe, en parte, al costo de traslado entre estados y a la inseguridad en rutas comerciales, lo que complica la llegada de insumos al norte del país.

Los restaurantes afiliados a la Canirac han tenido que ajustar sus precios entre 5 y 6%, pero los márgenes siguen siendo estrechos.

Por eso, la cámara está impulsando una estrategia para consolidar proveedores locales, que ofrezcan volumen, cercanía y estabilidad.

“Los insumos producidos aquí también son una ventaja. Queremos que el gremio se abastezca con lo que Tamaulipas produce”, concluyó.