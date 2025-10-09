Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Gobierno transparente y participativo para Victoria. Impulsamos la rendición de cuentas porque la confianza se honra con claridad. Cada acuerdo, cada peso ejercido, a la vista de todos. Reafirmamos la transparencia como principio y no como trámite”: Eduardo Gattás, en su “informe”.

Sin embargo, el ayuntamiento de Victoria incumple una de las obligaciones más básicas establecidas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP): publicar de forma accesible, clara y actualizada los sueldos, prestaciones y compensaciones de sus funcionarios.

Una revisión al portal oficial de transparencia del municipio revela que no existe ningún apartado visible que detalle las remuneraciones brutas y netas de servidores públicos, ni los bonos, estímulos o ingresos adicionales que reciben. Esta omisión contradice lo establecido en el artículo 70, fracción III de la LGTAIP, que obliga a todos los entes públicos a difundir esta información sin necesidad de solicitud previa.

La ley es clara: los gobiernos municipales deben garantizar el acceso libre y directo a datos sobre el gasto en nómina, como parte de sus obligaciones comunes de transparencia. No hacerlo representa una irregularidad que vulnera el derecho ciudadano a conocer cómo se ejerce el presupuesto público.

Además, el portal del ayuntamiento canaliza todas las solicitudes exclusivamente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin ofrecer un canal directo de contacto institucional. Esta práctica, aunque legal, limita el acceso ágil a la información y dificulta el diálogo entre ciudadanía y gobierno.

El ocultamiento de sueldos y prestaciones cobra especial relevancia en el contexto del informe de gobierno del alcalde Eduardo Gattás, quien ha sido cuestionado por incongruencias entre su discurso de austeridad y los gastos en seguridad personal, vehículos blindados y comunicación social, en cuya área se le promueve ya como aspirante a sustituir al gobernador Américo Villarreal en la próxima elección estatal.

La opacidad no es solo una falta administrativa: es una forma de silenciar la fiscalización ciudadana. Y en Victoria, la transparencia no puede seguir siendo solo un eslogan.

Fundamento legal: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP):

Artículo 70 (Obligaciones Específicas de Transparencia):

Este artículo establece qué información debe ser publicada en los portales de internet de los sujetos obligados.

Fracción III:

Específicamente, la Fracción III exige que se publique la remuneración y percepción económica que recibe cada servidor público, por todo concepto (sueldo, compensación, aguinaldo, bonos, etc.), lo que incluye el total de sus percepciones.

¿Qué implica esto?

Información pública:

Los sueldos de los servidores públicos son considerados información pública y deben ser de acceso general para cualquier ciudadano, de tal manera que el Ayuntamiento de Victoria, como sujeto obligado, debe publicar esta información sin que se le solicite. Debe estar visible, actualizada y en formatos abiertos en su portal oficial y si no lo está haciendo significa que ha incurrido sistemáticamente en una irregularidad que vulnera el derecho ciudadano a la información.