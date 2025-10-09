Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex diputado del PRI Ramiro Ramos Salinas calificó como un “retroceso enorme” la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno de Morena, señalando que por primera vez en más de 150 años se debilita la capacidad de los ciudadanos para defenderse frente a los abusos de autoridad.

En entrevista, Ramos recordó que desde su creación por Mariano Otero, la Ley de Amparo ha sido una herramienta clave para proteger los derechos de personas y empresas frente al poder público.

“Algunos sexenios avanzaron mucho, otros poco, pero nunca se había retrocedido como ahora. Es una regresión impresionantemente triste”, expresó.

El priísta advirtió que la reforma no solo vulnera derechos individuales, sino que también afecta a las empresas, al limitar su capacidad de defensa jurídica ante decisiones arbitrarias.

“Lo más importante para un gobierno es la creación de empleos, y estas políticas públicas retrógradas están provocando la pérdida de miles de ellos”, señaló.

Desde su perspectiva, la reforma representa un golpe a la vida jurídica e institucional del país, al debilitar los contrapesos frente al poder.

La declaración se da en medio de un creciente debate nacional sobre el equilibrio entre eficiencia judicial y garantías constitucionales.

NO AMBICIONA EL PODER, PERO…

Ramiro Ramos Salinas buscó la candidatura para gobernador en las elecciones que ganó Américo Villarreal, por lo que hace días, ante medios de comunicación de Nuevo Laredo manifestó de nuevo su interés de volver a ser candidato para las elecciones del 2028, aunque señaló estar disponible para las elecciones del 2027, por si el PRI quisiera postularlo como candidato a presidente municipal, para diputado local o federal.

“No tengo ambiciones ni obsesiones, por lo que es un asunto de emoción y de vocación, y eso me motiva”, sostuvo.