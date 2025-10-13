Por Agencias

Bacalar, Quintana Roo.- Madres de familia de la comunidad Melchor Ocampo, municipio de Bacalar, en la zona sur del estado, denunciaron el robo de sus hijos adolescentes para enrolarlos a la delincuencia organizada, sin que ellas puedan hacer nada para defenderlos.

Dijeron que el problema tan grave que sufren con la presencia de grupos delictivos está provocando que la gente que puede abandone la comunidad, dejando al olvido sus propiedades.

Zuilma Canché, quien ya sufrió el secuestro de una hija, afirmó que prácticamente en los poblados que hay desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto hasta Othón P. Blanco, son como “pueblos sin ley”, pues los grupos delictivos de alto impacto están totalmente asentados, sobre todo en Bacalar, al grado que todos los pobladores saben que después de las ocho de la noche ya nadie puede salir de sus casas, como si fuera un toque de queda.

Dijo que en la zona no sólo secuestran mujeres jóvenes, como es el caso de su hija, las adolescentes, casi niñas de 14 o 16 años, también son blanco de los delincuentes, a la par que los hombres, menores de edad, quienes son secuestrados en el camino, incluso, entran por ellos a sus casas.

“Es un secreto a voces, al poco tiempo de que se los llevan los volvemos a ver, ya están uniformados, armados”, comentó que sus hijos que cursan la secundaria le hablan de la repentina desaparición de compañeros, quienes semanas después ya están “trabajando” con los delincuentes.

Dijo que como madre buscadora ya le exigió al fiscal, Raciel López Salazar que ponga una solución al problema, pero le argumenta que cuando acuden a poblados como Melchor Ocampo”, nadie habla del problema, nadie declara.

“Y cómo vamos a hablar, si ellos, con grupos armados, entrenados, capacitados, tienen miedo de entrar porque dicen que es una zona caliente, cómo creen que la gente que habita en el lugar, sin armas, sin capacitación, y sí con muchos hijos, va a denunciar sabiendo que en cuanto se vayan los fiscales, los delincuentes irán por ellos”.

Roberto Dzul, otro vecino, quien vive del campo, comentó que uno de sus trabajadores le platicó su dolor, frustración e impotencia, pues presenció cuando a bordo de unas camionetas, un grupo de delincuentes subió a su hijo y se lo llevó, a sabiendas que de seguro lo enrolarán a sus filas.

Agradeció que su familia corrió con suerte, pues uno de sus nietos iba caminando entre las calles del poblado, junto con otro amigo, ambos de 16 años de edad, cuando se percataron que unos hombres, a bordo de un carro blanco los iban siguiendo, pero alcanzaron a esconderse entre la maleza y lograron entrar a sus casas.

Dijo que el cinismo de los delincuentes es tal que en junio del año pasado todo el poblado escuchó una súper balacera que se desató en sus calles, por lo que todos permanecieron en sus casas todo el día, pero a los pocos días, su hijo le platicó que observó un camión pesado, llevaba la caja tapada con una lona, pero a los costados colgaban manos de personas, seguramente fueron las que murieron tras la balacera de días antes.

Los vecinos relataron que ya vivieron todo el proceso de transición de un grupo delincuencial por otro, lo cual costó muchas vidas, pero al parecer lo que sigue en disputa son pistas aéreas clandestinas que hay en toda la zona. (Patricia Vázquez/La Jornada).