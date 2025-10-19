Por Blanca Esthela Hernández D.

Tampico, Tamaulipas.- Como parte de las acciones de prevención y coordinación interinstitucional ante la creciente del río Pánuco, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, llevó a cabo una reunión de seguimiento con autoridades municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Durante la sesión, Quiroga Álvarez, informó que la cresta de la avenida del río Pánuco se encuentra actualmente transitando por el municipio de Pánuco, Veracruz, y que se estima su arribo a los municipios de Tampico y Madero en aproximadamente 80 horas.

Asimismo, detalló que, desde la estación hidrométrica Las Adjuntas, se registra un descenso de 3.14 metros en el gasto del río, además de los derrames que se presentan en ambas márgenes de su cauce.

El funcionario subrayó que, siguiendo las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene un trabajo conjunto entre dependencias estatales, federales y municipales para brindar información oportuna y garantizar la seguridad y tranquilidad de la población del sur del estado.

Con base en los datos obtenidos de las escalas hidrométricas instaladas por el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se precisó que la zona sur de Tamaulipas cuenta aún con capacidad para absorber parte del volumen de agua proveniente de la creciente, aunque podrían presentarse derrames en las zonas bajas.

El funcionario indicó que el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar con el monitoreo permanente del río Pánuco y con la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para atender de manera responsable y preventiva este fenómeno hidrológico.