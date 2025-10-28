Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) reconoció al Dr. Noé Toledo González, catedrático de la institución, por haber ganado el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2025, en la categoría de Tecnología, galardón concedido por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, señaló que este reconocimiento resalta la calidad del trabajo de investigación y desarrollo que se realiza en las instituciones de educación superior del estado.

Refirió que esto marca un logro histórico para la UTM, al ser la primera vez que uno de sus docentes obtiene esta prestigiosa distinción, la cual fue entregada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en una ceremonia donde se reconoció a las y los tamaulipecos más destacados en los ámbitos científico, tecnológico y de innovación.

Mencionó que el Dr. Noé Toledo González es profesor investigador de la UTM y cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional, impartiendo cátedra en las carreras de Tecnologías de la Información e Inteligencia Artificial.

Expresó que su labor se distingue por el desarrollo e innovación de prototipos tecnológicos que integran herramientas de vanguardia como inteligencia artificial, redes neuronales convolucionales y realidad aumentada/virtual. Además, su trayectoria incluye publicaciones internacionales.

Señaló que, al recibir este premio, el Dr. Toledo se convirtió en un modelo y una motivación para las y los estudiantes de la UTM, un ejemplo para que las y los jóvenes crean en sus ideas y continúen desarrollándose en los ámbitos de la tecnología, demostrando que es una realidad plenamente posible desde esta casa de estudios.

Masso Quintana destacó que este reconocimiento al talento científico de Tamaulipas es resultado del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar una agenda que prioriza la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares para el desarrollo sostenible, el bienestar y la consolidación de una economía basada en el conocimiento, con el respaldo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a cargo de Miguel Ángel Valdez García.