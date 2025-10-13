Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) avanza en su estrategia de educación a distancia con nuevas licenciaturas virtuales en diversas facultades, incluyendo arquitectura, ciencia de datos y educación, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

“Ya tenemos una licenciatura a distancia en la Facultad de Arquitectura en Tampico, además de la que abrimos aquí en Ciudad Victoria de manera presencial. También la Facultad de Ingeniería y Ciencias ofrece temas de ciencia de datos en modalidad virtual”, detalló.

El rector mencionó que otras sedes como Valle Hermoso, Reynosa y Rodhe también ofertan programas en línea, y que a partir de enero se iniciará una modalidad de media superior a distancia, dirigida a personas mayores de 18 años que deseen concluir la preparatoria en dos años, bajo un esquema cuatrimestral.

“La idea es que, al terminar la preparatoria, los jóvenes, y no tan jóvenes, puedan continuar con una licenciatura en línea. Queremos abrir esa puerta”, expresó.

Aunque actualmente el número de estudiantes en educación virtual es reducido, alrededor de 400 según estimaciones preliminares, la universidad busca incorporarse plenamente a esta tendencia global.

“Nos estamos acoplando. La meta es que cada una de las 28 facultades, incluidas las preparatorias, pueda tener al menos una carrera en línea. Eso nos permitiría ofertar hasta 28 nuevas licenciaturas virtuales”, concluyó.