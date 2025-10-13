Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció que presentará una denuncia formal ante instancias estatales y federales por una campaña de desprestigio en su contra en redes sociales que, dijo, ya rebasó el ámbito institucional y alcanzó a su familia.

“No me quita el sueño, pero sí me molesta que ahora se metan con mi familia. No se vale que cualquiera de nosotros sea sujeto a una agresión de ese tipo”, expresó.

Anaya Alvarado aseguró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de ataques, pero advirtió que esta vez irá más allá de los señalamientos públicos pues buscará que la Policía Cibernética investigue y se aplique todo el peso de la ley contra los responsables.

“Ya estamos preparando esta denuncia. Hay sospechas de dónde pueden venir los ataques, pero confirmarlo será tarea de las autoridades cibernéticas confirmarlo”, advirtió.

El rector recordó que en meses anteriores ya había informado a la Policía Cibernética sobre publicaciones que lo acusaban de supuestas irregularidades al interior de la UAT.

Sin embargo, subrayó que la campaña actual ha escalado a un nivel personal, lo que considera inaceptable.

“A lo mejor no hallan qué sacar y ahora me atacan con mi familia. Yo soy un hombre dedicado a ella, y el tiempo que me queda lo invierto en la universidad”, refirió.

Anaya Alvarado defendió su gestión al frente de la UAT, asegurando que ha trabajado en beneficio de estudiantes, docentes y personal administrativo y no permitirá que el ruido digital desvíe el rumbo institucional.