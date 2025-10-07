Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En este inicio de semana el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado lo dijo bien claro: la Universidad Autónoma de Tamaulipas mantiene su firme compromiso de salvaguardar la integridad de estudiantes, profesores y personal administrativo, fortaleciendo sus protocolos de seguridad fisíca, cibernética y de atención integral en todos su campus y facultades.

En estrecha coordinación con autoridades de seguridad pública y protección civil el objetivo es garantizar entornos universitarios seguros, por lo cual se han reforzado las medidas de vigilancia y prevención dentro y en el perímetro de las instalaciones de la Universidad.

En el ámbito de la seguridad digital, la UAT destaca por impulsar mecanismos innovadores para proteger sus plataformas tecnólogicas y la información universitaria lo cual ha sido acreditado con la denominación «C3! Cyber: Cultura, Conciencia y Comunicación en Seguridad», que avala la promoción de una cultura de seguridad.

DE PASEO, YA REPAVIMENTARON CALLE DE ACCESO A «LOS TRONCONES»

Por la Carretera Interejidal no fue un extenso recorrido el que este columnista realizó la tarde de este domingo. Pero si el suficiente para percatarme que Obras Públicas del gobierno estatal está concluyendo, terminando, la repavimentación de la calle que conecta la referida Interejidal con la entrada al Parque Ecológico «Los Troncones».

La verdad ese tramo ya tenía sus molestos bachecitos, pero con los trabajos de re encarpetado, ya quedó de lujo la referida calle, que dicho sea de paso se llama «Ing. Eugenio Hernández Flores». En este paseo dominical me percate que en el lugar donde se conecta la Interejidal con esta calle, había todavía había piedras, palos y tierra para evitar que los automovilistas hicieran daño –con su paso–en la reciente colocación de cemento. El tramo repavimentado es como de 7 kilómetros, En la entrada a «Los Troncones» hay una caseta de cobro que administran los ejidatarios del Ejido La Libertad (valga la redundancia). Y los letreros son bien claros: Los adultos deben pagar una tarifa, cuota, de 10 pesos, y los niños 5 pesos.

Hasta donde entiendo estas cuotas de entrada van a seguir vigentes. Y es que si bien mucho se ha difundido la noticia de que legisladores federales han prohibido el cobro de cuotas a las playas, en lo referente a «áreas naturales protegidas» el acceso será gratuito «al menos un día a la semana». Y eso en Troncones está de dudarse pues no es zona federal—como las playas– y en este caso se regula como propíedad ejidal.

«Troncones» en la señaletica oficial es llamado también «El Cañón de la Peregrina». Y ahora que GobTam anda aplicandose en mejorar los accesos a este Paseo, esperemos que también tenngan en sus planes el colocar barreras de protección en el Puente Vehicular del Rio Troncones ubicado en la referida Carretera Interejidal pues ahora mismo la falta de barreras de protección es un riesgo sobre todo para motocilistas, ciclistas, peatones y deportisatas. Ya que andan por ahi, pues que se haga el trabajo completo. ¿Voy bien o me regreso?

Al parque «Troncones» desde hace varios años, resguardado por la Policía Estatal ,está prohibido entrar con bebidas alcohólicas y tampoco con botellas de vidrio. Igual está prohibido entrar con armas de fuego o con armas punzocortantes.

TAMAULIPAS CON GRANDES ATRACTIVOS NATURALES

Para seguir en temas de atracctivos turísticos tenemos el dato que con más de 273 mil habitaciones-noche ocupadas, Tamaulipas brilla como destino de congresos y reuniones. Los eventos impulsaron la llegada de más de 109 mil turistas, de los cuales 82% fueron nacionales y 18% extranjeros, de acuerdo al estudio de STA Consultores.

Tamaulipas posee condiciones naturales, humanas, geográficas y de infraestructura, entre otras más, para detonar su industria de reuniones, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, quien precisó que el gobernador Américo Villarreal es el principal impulsor del turismo.

Refirió que la industria de reuniones en Tamaulipas está transformando favorablemente el panorama económico de la entidad con un impacto en los sectores hotelero, gastronómico, de entretenimiento y servicios.

“La entidad cuenta con cinco centros de convenciones, así como cinco asociaciones de hoteles, más los que laboran de manera independiente y prestan el servicio de hospedaje”, detalló el funcionario estatal.

Están en puerta, el “Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025”, que se realizará del 24 al 26 de noviembre; “El Congreso Mexicano del Deporte y Ciencias Aplicadas al Deporte” en este mes, entre otros más. Bien por ello. NOS VEMOS.

