Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A cuatro años de gestión, el gobierno municipal de Victoria apenas reaccionó ante las condiciones de abandono en las que opera la Dirección de Tránsito.

Así lo denunció la regidora Melissa Mireles, de Movimiento Ciudadano, en una entrevista publicada por el propio ayuntamiento en su página oficial.

“Estamos muy contentos de que por fin se diera un apoyo a Tránsito, pero esto no soluciona el problema. Es apenas un avance”, indicó Mireles, quien recordó que las súplicas ciudadanas y los llamados de los regidores fueron ignorados durante años.

La regidora detalló que la corporación carece de lo más elemental para operar:

– No hay perillas en las puertas.

– Los sanitarios no tienen papel higiénico.

– Aún se utilizan máquinas de escribir.

– Los escritorios datan de sexenios pasados.

– No hay sillas ni aires acondicionados para atender dignamente a la ciudadanía.

“Los empleados trabajan en condiciones indignas. Y eso también afecta la percepción ciudadana sobre la corporación”, señaló.

La regidora de MC explicó que el porcentaje de recaudación mensual no se ha reintegrado a la corporación, lo que ha impedido mejoras sustanciales.

Aunque reconoció que el abandono viene de administraciones anteriores, subrayó que esta es la segunda gestión consecutiva del actual alcalde Eduardo Gattás y Tránsito ha sido históricamente pisoteado.

Y lo más revelador, sin embargo, es que en su imaginario informe de gobierno, el alcalde no dedicó ni una sola palabra a la Dirección de Tránsito. Ni por error, ni por compromiso institucional.

La corporación, a pesar de sus carencias históricas y su papel clave en la movilidad urbana, fue completamente ignorada en el discurso oficial, como si no existiera. Una omisión que confirma lo que ya es evidente: no hay nada que presumir, ni voluntad real de transformar.

Pero mientras el gobierno municipal tardó cuatro años en reaccionar, el gobierno del estado apoyó con patrullas y equipamiento, como ya ha sido costumbre en esta administración estatal.

La regidora reconoció ese respaldo, pero insistió en que la responsabilidad directa recae en el municipio, que ha sido omiso.

La representante ciudadana también informó que se trabaja en un nuevo reglamento de movilidad y vialidad, en sustitución del actual reglamento de Tránsito, que presenta un atraso considerable.

“Estamos colaborando con académicos y cámaras empresariales para presentar un proyecto completo este mismo mes”, concluyó.