Por Redacción

El delegado de la secretaria de Gobernación en Tamaulipas, Felipe Garza Narváez anuncio hoy a través de un video en redes sociales, su separación del cargo.

El funcionario agradeció a la presidenta de la República, al gobernador, a alcaldes y funcionarios federales y locales con quienes colaboró durante su gestión. Mencionó que se tomará unos días de descanso antes de concluir su ciclo en el servicio público, donde aseguró haber trabajado más de cinco décadas.

La salida ocurre en medio de ajustes recientes dentro de las representaciones federales en Tamaulipas.