Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en el país, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Gobierno del estado de Jalisco, ejecutaron cuatro órdenes de cateo en dicha entidad, donde detuvieron a tres hombres vinculados con un grupo delictivo generador de violencia.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, las autoridades identificaron diversos domicilios utilizados por una célula criminal para la comisión de ilícitos. Con base en la información recabada, se integraron los elementos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos judiciales correspondientes para intervenir los inmuebles.

En uno de los domicilios, ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, se realizó un operativo en el que fueron detenidos tres integrantes de dicho grupo delictivo, entre ellos Nazario “N”, identificado como responsable de las operaciones de extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla. En el lugar se aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, diversos dispositivos móviles y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con el comunicado conjunto, suscrito por la SSPC al mando de Omar García Harfuch, con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad en todo el país.