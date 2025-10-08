Por Redacción

El Mante, Tamaulipas.- El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) realizó las acciones jurídicas necesarias para que fueran sentenciados a 80 años y tres días de prisión Joe Christopher “L” y Juan Carlos “F”, por los delitos de secuestro agravado y violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres.

El Órgano Jurisdiccional emitió el fallo condenatorio, después de que la representante social presentara elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad de los hoy sentenciados en los hechos acontecidos el día 31 de mayo del 2023 en la colonia Obrera, del municipio de El Mante, cuando privaron de su libertad a la víctima y posteriormente de la vida, ocultando su cadáver y exigiendo 2 millones de pesos de rescate.

La autoridad judicial estableció además que Joe Christopher “L” y Juan Carlos “F deberán pagar una multa de $1,244,983.74 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos y amonestación pública.