Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- La circulación vehicular en la Carretera Federal 101, tramo Tula–San Luis Potosí, se mantuvo parcialmente suspendida en el carril de sur a norte debido a la volcadura de un tractocamión que transportaba carne de puerco.

El accidente no dejó personas lesionadas.

El percance se registró a la altura del kilómetro 31, en el acceso al ejido Tanque Blanco.

El conductor, que realizó maniobras para evitar el impacto con otro tractocamión, se dirigía de Valle Hermoso a Puebla.