Por Agencias

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Un juez determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos por el delito de homicidio calificado luego de la decapitación y desmembramiento de dos músicos colombianos: Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown.

El juzgador otorgó dos meses para el cierre de la investigación por lo que los acusados estarán recluidos en el penal de Chalco.

Durante una audiencia celebrada en los juzgados de Neza, el juez estableció que la fiscalía mexiquense presentó indicios contra los imputados como el de facilitar el vehículo Mercedes Benz gris que trasladó a los colombianos de Polanco, en la capital del país, al Estado de México donde los encontraron muertos.

Apuntó que los cuatro imputados son considerados “cooperadores” de los dos crímenes. Se trata de Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N”, Jaime “N” -quien está acusado de facilitar el Mercedes Benz-.

El vehículo fue encontrado en un taller de hojalatería y ahí fue hallado un vaso con un popote que los estudios de genética demostraron que la saliva perteneció a Bayron Sánchez. (Javier Salinas Cesáreo/La Jornada).