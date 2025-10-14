Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- Ante los daños causados por las lluvias es urgente una campaña de reparación de baches, hundimientos y calles rotas, así como reorientar el gasto municipal a estos trabajos, advirtió el regidor de Tampico Edmundo Marón Manzur.

Después de los chubascos que azotaron de miércoles a viernes, se abrieron cuatro socavones en la ciudad: uno en calle Otilio Álvarez y Rivera de Champayán, de la colonia Tancol; otro en avenida Las Torres esquina con Colombia, de la colonia Las Américas; también, en avenida Villahermosa, entre Cuarta y Sexta Avenida, y uno más en el bordo de protección de la Colonia Cascajal.

“Si no se empieza a trabajar de manera inmediata el deterioro de la ciudad va a ser muy rápido y permanente”, advirtió Marón Manzur.

“Es importante mencionar que, aunque no hubiera lluvias, había mucho por hacer todavía, mucho por mejorar, y esto viene a ser ya acumulativo”.

En materia de gasto, Marón Manzur propuso que el municipio destine el 80 por ciento del presupuesto a reparaciones y obras públicas, y el 20 por ciento restante a los rubros social, deportivo y cultural.

Esto, explicó, no se propone desatender el gasto social o cultural, sino evitar que las actividades económicas de la ciudad se vean afectadas por socavones y calles maltratadas.

“Es necesario que el municipio, a partir de ya, se ponga a hacer un levantamiento de todos aquellos hoyos, socavones, grietas y demás”, explicó el regidor.

“Urge una campaña masiva para reparar todos estos hoyos, todos estos socavones que pudiera haber, para que la población pueda estar transitando de manera segura”.

Marón Manzur dijo que las secretarías de Servicios y Obras Públicas deben encabezar estas acciones con el fin de acelerar la recuperación de la ciudad.

“Se tiene que optimizar los recursos, se tiene que dejar de gastar en cosas que en estos momentos no son necesarias e invertir en lo que realmente se requiere, en obras de calidad”, expresó el regidor.

RECORREN SOCAVONES SIN ANUNCIAR INVERSIÓN

La alcaldesa Mónica Villarreal y funcionarios de Comapa Sur recorrieron las zonas afectadas por las inundaciones en las colonias Tancol y Villahermosa.

En un comunicado, el organismo anunció haber iniciado la rehabilitación de un colector de 90 metros lineales y 24 pulgadas de diámetro, ubicado en el socavón de la calle Otilio Álvarez, casi esquina con Rivera de Champayán, en la colonia Tancol.

También recorrieron la avenida Villahermosa, entre Cuarta y Sexta Avenida, donde también hubo un hundimiento a causa de las precipitaciones.

En ambos casos, Comapa Sur se comprometió a restaurar las líneas de agua y drenaje. Sin embargo, el gobierno municipal no mencionó si invertirá en la reconstrucción de las vialidades y espacios públicos.