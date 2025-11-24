Por Agencias

Ciudad de México.- Organizaciones campesinas y de transportistas convocaron a sus respectivos gremios a realizar la mañana de este lunes una manifestación que incluirá bloqueos carreteros en al menos 20 estados, en los principales accesos a la Ciudad de México y en las Aduanas y Puentes Internacionales de la frontera con Estados Unidos, lo que, se prevé paralice vialidades en gran parte del país.

Según las agrupaciones convocantes: Asociación Nacional de Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), los objetivos de la movilización son:

Por un lado, presionar al gobierno federal para mejorar las condiciones del campo, revisar los precios de garantía y pagos de adeudos, así como manifestar su rechazo a la iniciativa de Ley de Aguas, que actualmente se discute en el Congreso de la Unión.

Y por el otro, exigir a las autoridades seguridad en las carreteras, que se ponga un alto a los robos y las extorsiones; piden también la eliminación de cuotas y prácticas que consideran abusivas contra transportistas.

Está previsto que los bloqueos incluyan las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca-Acapulco.

La Antac informó que los operadores afiliados a esa agrupación no cargarán mercancía y participarán en los cierres viales.

Derivado de los cierres viales se prevén afectaciones en la capital del país, estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.

El gremio de transportistas protesta por la inseguridad que padecen en las carreteras del país, principalmente asaltos y extorsiones, algunas de ellas cometidas por presuntos elementos de la Guardia Nacional.

Con la movilización, los productores agrícolas pretenden puntualizar su oposición a la propuesta de Ley de Aguas que promueve el gobierno federal, la cual contempla, entre otros aspectos, una revisión de los títulos de concesión actuales, en busca de contrarrestar el acaparamiento de títulos de concesión que no se usan.

Prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares y señala que las reasignaciones de volúmenes solo podrán realizarse previo análisis y autorización de la «autoridad del agua», que emitirá un nuevo título de concesión o asignación.

Los productores de Sinaloa anunciaron que suspenderán actividades y tomarán casetas de cobro a partir de las 10 de la mañana, como parte del paro nacional con el que buscan obligar a la Federación a atender la crisis agrícola que, afirman, los tiene “al borde de la quiebra”.

En Tamaulipas, agricultores y pequeños transportistas alistan el cierre de las carreteras de acceso a las Aduanas y Puentes Internacionales de la frontera con Estados Unidos.

Los agricultores de Zacatecas, por su parte, exigirán al gobierno del estado la apertura de los centros de acopio de frijol, pues las cosechas de la leguminosa no pueden ser depositadas en las bodegas avaladas por el gobierno, donde se pagará el frijol a 27 pesos el kilogramo, como lo anunció públicamente la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Reclamaron que el retraso gubernamental beneficia a los intermediarios (coyotes) que están ofreciendo un precio de 8 pesos el kilogramo, que agrava la crisis económica en el campo de la entidad.

Integrantes de varias organizaciones campesinas de Zacatecas y de la región del Bajío, del Altiplano, así como de la región de la Huasteca Potosina, han confirmado este domingo y convocado en redes sociales a los agricultores a participar este lunes 24 de noviembre en el bloqueo de carreteras federales y la toma de casetas de peajes, ante dos problemas específicos, para protestar contra la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, en la Cámara de Diputados.

El caso más notorio de la convocatoria a la protesta nacional, es el del productor agrícola, Mauricio López, de Río Verde, San Luis Potosí -con estudios en la Universidad Autónoma de Chapingo-, quien publicó en su cuenta de Facebook, un video explicativo del porqué del rechazo generalizado de los productores agrícolas de riego, a la nueva Ley de Aguas Nacionales en todo el país.

Hasta la tarde de este domingo 23 de noviembre, ese video de 3 minutos 47 segundos, tiene más de 174 mil reproducciones. En el video, grabado en su parcela de alfalfa, al pie de su pozo de riego y la subestación eléctrica con la que opera, Mauricio López explica concisamente, la problemática que enfrentan: “¿Por qué defendemos nuestro derecho al agua? Mira, aquí tengo un pozo, un pozo como cualquier otro, en cualquier lugar del país”.

El agroproductor explica el cúmulo de trámites que deben realizarse antes instancias como la Conagua y la CFE, los pagos de los servicios y la inversión paralela para equipar, todo el sistema eléctrico de la subestación, además de construir una línea eléctrica con postes de concreto y kilómetros de cableado, pagar a otros campesinos derechos de paso y servidumbre, y una vez certificado todo el sistema, se firma una cesión de derechos plena a favor de la industria eléctrica estatal.

“Este león, que es la Comisión Federal de Electricidad, te va a pedir que tengas toda la obra terminada hasta aquí donde está tu subestación, no importa si la tienes que traer de 3, 4 o 5 kilómetros”, desde la red eléctrica general. “Eso lo pagas tú aparte y a una vez que hiciste eso, y la CFE te dice, ‘sí, te doy la luz, pero me tienes que firmar el documento donde le cedes todos los derechos a comisión’”.

Y después de eso, de pagar impuestos caros, combustibles caros, “todavía hoy me quieran decir que mi patrimonio se va a acabar, porque a alguien se le hinchó que el agua debe regresar ‘al pueblo’, una vez que la concesión cese. Y toda esta inversión, que no es de 2 años, ni de 3 años, con mi familia aquí llevamos 45 años trabajando, y yo soy agricultor de cuarta generación”.

Por esta razón, advierte el productor a las autoridades que promueven la nueva Ley de Aguas Nacionales: “Todo el campo del país se va a levantar contra ustedes, señores, no podemos dejar que esto pase. Vamos, el campo unido a marchar este 24 de noviembre, y los transportistas del país, que hacen favor de llevarnos los alimentos a la mesa de ustedes, nos han dicho que también se unen”. (Alfredo Valdez Rodríguez y corresponsales/La Jornada).