Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de Seguridad Pública informó esta noche que el día de hoy, durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la brecha Tam/Santo Domingo en el municipio de Reynosa, elementos de la Guardia Estatal visualizaron una camioneta, cuyos tripulantes al notar la presencia de las unidades realizaron detonaciones de arma de fuego en su contra.

Los elementos repelieron la agresión, logrando dar alcance a la unidad, la cual se impactó contra un poste de concreto.

Derivado de esta acción, se registró la reducción de cuatro masculinos y una femenina, así como el aseguramiento de una camioneta tipo pick up con reporte de robo en el extranjero, una cubeta con 40 objetos metálicos conocidos como poncha llantas, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación, 39 cargadores y seis armas largas.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.