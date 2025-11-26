Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó de casos que implican sanciones a funcionarios de la dependencia que incurrieron en irregularidades y fueron sancionados.

En el primer caso, indicó que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, en ejercicio de sus atribuciones, resolvió la suspensión temporal del servidor público Víctor Manuel “N”.

Dicha determinación se adoptó luego de iniciarse un procedimiento administrativo de separación, de quien se desempeñaba como agente de la Policía Investigadora adscrito al municipio de Soto la Marina, al identificarse el incumplimiento de un requisito de permanencia previsto en la legislación aplicable.

La institución mantiene su política de depuración y fortalecimiento interno, con el propósito de consolidar una corporación profesional, confiable y comprometida con la procuración de justicia, indicó la instancia.

En otro caso, la dependencia informó que el Órgano Interno de Control emitió sanciones de inhabilitación contra personal de la institución, tras comprobarse que incurrieron en faltas administrativas no graves.

Estas medidas se aplicaron a tres servidores públicos, luego de determinar que hubo daño al patrimonio y conductas contrarias al Código de Ética, por lo que se impusieron sanciones que contemplan periodos de inhabilitación que van de tres a seis meses, durante los cuales las personas sancionadas no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.

“Con acciones como estas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Órgano Interno de Control, reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la integridad institucional y la rendición de cuentas, garantizando que las personas servidoras públicas actúen conforme a la ley y los principios que rigen a la institución”, indica la dependencia en su versión oficial.