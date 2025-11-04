Por Agencias

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch informó este lunes que personal operativo del Gabinete de Seguridad del gobierno de México fue agredido por un grupo armado en Sinaloa, el cual los sorprendió tras ocultarse bajo un puente.

Indicó que el ataque derivó en un enfrentamiento que dejó 13 presuntos criminales abatidos y cuatro detenidos.

A través de redes sociales, García Harfuch dio a conocer que, tras el enfrentamiento, también fueron liberadas nueve personas secuestradas y asegurados varios vehículos y armas de fuego.

“Siendo aprox. 12:45 horas, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente.

La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

13 agresores perdieron la vida.

9 personas liberadas que se encontraban secuestradas.

7 vehículos asegurados.

Armas largas y equipo táctico asegurado.

“Todo fue puesto a disposición de la @FGRMexico”, publicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.