Por Redacción

En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de posible cocaína en las costas de Michoacán.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para el mantenimiento del Estado de derecho en la mar, en la que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, con lo que se avistó una carga y se aseguraron 47 bultos con un peso de 1,354 kilogramos de presunta cocaína; en seguimiento a esta operación, se localizó una carga adicional de 40 bultos con un peso de 1,196 kilogramos de cocaína.

Por lo anterior, la droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación del caso.

Cabe destacar que con este aseguramiento, en lo que va de la presente administración, suman aproximadamente 51 toneladas de aparente cocaína asegurada en la mar; asimismo, lo asegurado en este evento representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos y se evitó que aproximadamente cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas nacionales, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a manos de los jóvenes.