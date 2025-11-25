Por Agencias

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM) informó de la detención de Juan Manuel «N», alías «El Maya», presunto líder de una organización criminal autodenominada «Somos Mayas, Somos Fuertes» o “Los Mayas”, que operan de manera ilegal pipas de agua en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec.

La dependencia señaló que este individuo es considerado un objetivo prioritario dentro de la segunda fase de la Operación Caudal.

Explicó que durante un operativo elementos de la FGJEM, con apoyo de La Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, detuvieron a Juan Manuel «N», alías «El Maya».

Destacó que durante su detención le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales, así como diversos identificadores de su grupo delictivo.

El aseguramiento del líder de “Los Mayas” se dio en el marco de la segunda etapa de la Operación Caudal y se suma a otras tres detenciones de dirigentes de organizaciones recientemente.

A mediados del mes pasado, la FGJEM inició esta acción para frenar “la cadena de comercio ilícito de agua” en 48 municipios.

En ese operativo se aseguraron 189 inmuebles y se decomisaron 332 carros cisterna, utilizados para el transporte de agua potable de asociaciones disfrazadas como Los 300, Unson y Sindicato 22 de Octubre, entre otros. (Javier Salinas Cesáreo/La Jornada).