Por Agencias

Ciudad de México.- Con una pifia del veterano Javier «Chicharito» Hernández al cobrar un penal, Chivas dejó escapar el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx al caer 3-2 con Cruz Azul, que entre el sufrimiento avanzó a la siguiente ronda. Ahora, los celestes se enfrentarán por el boleto a la final ante Tigres mientras que la otra serie se definirá entre el campeón Toluca y Monterrey.

Si bien Chivas presionó con tantos de Cade Cowell, quien se reencontró con el gol después de cuatro meses, y de Bryan González, desaprovechó la oportunidad del triunfo cuando Javier “Chicharito” Hernández erró al cobrar una pena máxima desde los once pasos en el tramo final.

En contraste, La Máquina encontró la salvación con goles del joven Jeremy Márquez, Gabriel Toro Fernández y Carlos Rodríguez para seguir en la contienda por el campeonato. Aun cuando el encuentro desató las emociones y gran intensidad, se vio manchado por acciones de la afición rojiblanca, la cual lanzó en cuatro ocasiones (a los minutos 6, 33, 43 y 45) el grito homofóbico «eeehhh puto» al guardameta de Cruz Azul Andrés Gudiño sin que el silbante Daniel Quintero activara el protocolo contra actos discriminatorios.

El duelo ni siquiera empezaba y las emociones ya se vivían a tope en un estadio Olímpico Universitario lleno y donde incluso era visible una invasión chiva.

Aun cuando el panorama podría ser un poco más complicado para Chivas -tras el empate sin goles en casa y al haber sido sexto en la tabla general-, la afición rojiblanca respondió con una gran convocatoria, mientras que los seguidores celestes también respaldaron a La Máquina -tercero en la fase regular- aunque reconocían cierta incertidumbre.

«Nos vamos con un empate pero pasamos», dijo Adán un aficionado celeste que reconocía el potencial del rival sin dejar de confiar en su propio equipo. «No creía en Larcamón y ha sorprendido, vamos paso a paso», agregó con mesura. «Hay confianza en Andrés Gudiño y en todo el equipo como siempre», dijo Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, al respaldar al arquero quien ha tenido que ser titular en la liguilla tras la baja de Kevin Mier.

“Tener al Flamengo como rival en la Copa Intercontinental es importante. Estamos muy animados, ¡Vamos por todo!”, añadió. Mientras el ambiente en Cruz Azul parecía tranquilo, Chivas enfrentaba un contratiempo de último minuto debido a que Armando Hormiga González, el joven goleador que impulsó al equipo para llegar a la liguilla, sufrió una lesión previo al juego que le impidió estar en la cancha.

Ante el desafortunado panorama, el timonel Gabriel Milito improvisó con una jugada arriesgada al darle la titularidad a Cade Cowell, quien no había sido parte del once titular desde la jornada ocho y sólo había marcado un tanto en el torneo. No obstante, entre señalamientos y dudas, Cowell respondió de manera sorpresiva apenas a los ocho minutos. En un pase de Efraín Álvarez, el mexicoestadundiense superó a Carlos Rotondi con un gran salto para definir de volea frente al arquero Andrés Gudiño.

El estadio explotó en un festejo rojiblanco que atizó en el orgullo de los celestes para que reaccionaran con garra y equilibraran el duelo apenas cinco minutos después. Jeremy Márquez, otra de las jóvenes promesas de La Máquina, demostró su capacidad en el ataque al filtrarse por el costado derecho para enviar un centro a Gabriel Toro Fernández, quien sentenció a quemarropa desatado otro grito de celebración ahora entre la afición de Cruz Azul.

La intensidad no sólo se vivía en la cancha pues desde el gradería había una disputa diferente con cánticos de provocación contra el rival. «Sin estadio, sin estadio», gritaban los rojiblancos en tono de burla a Cruz Azul, el único plantel de la liguilla que no tiene un recinto propio pese a pertenecer a una cementera.

La afición local también respondía de manera hiriente con el grito: » sin liguilla, sin liguilla», al recordarle a Chivas las complicaciones que ha enfrentado para avanzar en torneos recientes a los cuartos de final. En el campo, ambos planteles mantuvieron un ritmo aguerrido, aunque Chivas encontró una mejor estrategia ofensiva que le permitió recuperar la ventaja en el marcador.

Efraín Álvarez rompió de nueva cuenta a la defensa rival y envió un centro que rescató Cowell para ceder el balón a Bryan González (34), quien se encargó de definir con un suave toque. Chivas continuó con la presión entre el ataque y con la tensión al límite, el estratega Nicolás Larcamón envió a la cancha a Ángel Sepúlveda en busca de un jugada que los rescatara.

Desde las gradas también apoyaron el movimiento con el grito “Sepu, Sepu”, pero sería Jeremy Márquez (71) quien conseguiría el empate. Chivas también jugó con sus piezas al recurrir a Javier Chicharito Hernández, quien despertó falsas ilusiones tras sacudir las redes en una jugada con fuera de lugar para después fallar un penal al minuto 85, sentenciado la eliminación de su equipo.

Un yerro que desató las burlas de la afición con la frase “Chichabuelo, Chichabuelo”. Ya con el ánimo decaído de Chivas, Cruz Azul selló el boleto en el tiempo de compensación cuando Carlos Rodríguez (90+6) sentenció con un globito dentro del área para terminar con el sufrimiento y celebrar la victoria en casa. (Eréndira Palma/La Jornada).