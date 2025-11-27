Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La manifestación de colonos, que partió del Paseo Méndez hasta la presidencia municipal en el 17 Hidalgo, estuvo marcada por los reclamos del dirigente Benjamín Torres Hernández, quien cuestionó directamente al gobierno local por el abandono de servicios básicos.

Uno de los señalamientos más duros fue contra los llamados “semáforos inteligentes”. “Aquí los únicos inteligentes fueron los que los compraron porque no sirven para nada”, ironizó Torres, al exigir que se deje de gastar en proyectos inútiles y se atiendan las verdaderas necesidades de Victoria.

El dirigente también se refirió a la construcción de la segunda línea del acueducto, criticando el abandono de la Comapa respecto a las tuberías de la ciudad, las que siguen colapsadas y las inundaciones son recurrentes.

“De qué sirve una segunda línea del acueducto si lo que se necesita es renovar toda la red”, reprochó.

Pero el reclamo más sentido fue contra el programa de bacheo municipal. Según Torres, el gobierno local asegura que está tapando baches, pero en las calles la realidad es otra: “Vayan a la avenida La Paz para que vean cómo está. En las vías rápidas los agujeros son enormes y dañan la suspensión de los carros”.

Es muy bonito pasearse por una calle y decir que “ya le están poniendo remedio, que ya llevan tantos baches tapados”, se burló.

La protesta también hizo resurgir la pregunta de dónde quedó el recurso que recibió el municipio para pavimentación, proveniente del programa de regularización de autos “chocolate”. Los colonos exigieron transparencia y resultados, pues las calles siguen en condiciones deplorables.

El recorrido por el 17 Hidalgo fue más que una marcha: fue un recordatorio de que la ciudadanía está cansada de discursos y exige soluciones reales. Semáforos que no funcionan, baches que no desaparecen y recursos que no se ven reflejados en obras son el reflejo de un municipio que, según los colonos, prefiere maquillar problemas antes que resolverlos.