Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como su “mano negra” o “brazo ejecutor” del trabajo sucio desde el Gobierno del Estado, César “Truko” Verástegui no puede desvincularse tan fácilmente de su eterno jefe Francisco García.

Por el resto de sus días llevará impreso en la piel el fierro vacuno.

Sin iniciativa propia ni brillo para tomar decisiones en torno a la cosa pública, siempre será un segundón. Nació para recibir órdenes.

Perdió el “encanto” que lo hacía tan feroz que sacaba la carne del asador.

Fue mano derecha, el más cercano, confidente, espía de las oposiciones, autor y ejecutor de persecuciones para “doblar” a ciudadanos y periodistas disidentes.

Las historias lo retratan como un político corrupto, vengativo, con “relaciones peligrosas” para mantener el control feudal de su territorio con cabecera en Xicoténcatl.

“Sin faltar a la verdad, a mi ese individuo me daba miedo”, escribió el 20 de octubre de 2025 el columnista Marco Esquivel.

No solo a él, daba miedo a muchos.

De su actuar se escribieron historias como un tipo desalmado que, cuando no conseguía lo que quería, lo arrebataba. Experiencia concreta la de Marcia Garza, entonces cabecilla del Tribunal Electoral, quien pensó que seguiría siendo la reina de ese organismo para retozar sobre el presupuesto.

Pues bien, el temido Don Truko sigue en campaña ¿para qué? Como caballo loco anda desatado por territorio. Mítines, asambleas y jornadas en que no menciona si “quiere” convencer a 8 mil militantes del partido que tienen en Tamaulipas, o a la ciudadanía entera.

Quiere ser presidente del CDE, cargo que ya ocupó. Se cree el operador non plus ultra azul de todos los tiempos, autor del triunfo cabecista del 2016. Se lo cree.

En los hechos fue la respuesta de un pueblo hastiado de los gobiernos priístas, en particular el que sufrían en ese tiempo, de Egidio Torre Cantú.

La (actual) campaña de Verástegui va más allá del CDE que ya tiene en la bolsa, llevando como secretaria a su antigua empleada en el partido, Gloria Garza Jiménez.

Por las buenas o las malas (estilo Cabeza-Truko) tienen a los consejeros estatales. Ellos los pusieron. No aceptarán traiciones e ingratitudes.

Por ser el más fiel, el jefe le encargó el partido con todo y presupuesto. Ni “destete” ni deslinde. El juego sigue, siempre con la genuflexión de por medio.

Los sueños son altos: Repetir la triste historia de la candidatura de 2022 al gobierno. La diferencia es que ya no tienen el poder para imponerse por violencia física e intimidación.

Por lo pronto se adueñará del partido. A nombre del cabecismo manejará las planillas municipales y, lo que más les interesa, las candidaturas plurinominales de 2027.

Con seguridad le dijeron que la posición número uno rumbo al Congreso del Estado ya tiene dueña. Está reservada para Sofía García Gómez.

Verástegui fue el alumno más aventajado, el que adivinada los pensamientos. Por eso fue el “dedeado” para la gubernatura.

Vuelve a confirmar su espacio como hijo putativo, por sobre presuntas lealtades eternas como la de Gerardo Peña, Garza de Coss y Don Cachorro que ante cualquier “apretón” serían capaces de doblarse y transigir con el enemigo.

Por eso estará ahí Verástegui. La derrota del 2022 no los dividió, al contrario, los unió. Sigue siendo mano derecha. Hay tanta simbiosis que hasta lo podría acompañar a cualquier penal cuando llegue el momento.

Compartieron secretos y corruptelas. También podrían compartir destino legal ¿no cree usted?.

En cualquier mañana esperamos recibir la noticia que personajes del imperio cañero han sido vinculados a proceso. Los jefes de los partidos no tienen fuero.

Un “pendiente” suelto por ahí es el affaire de los fíats de notario que se regalaron al final del sexenio a los amigos y compadres.

Aparte, en cosas más interesantes, este 20 de noviembre el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, entregará reconocimientos a estudiantes deportivas que conquistaron medallas en los campeonatos nacionales ANUIES 2025. La cita es a las 12:00 horas en el Teatro Universitario, edificio de Rectoría.

Igual, en el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el diputado Humberto Prieto Herrera, líder de la 66 legislatura, presentará vía redes su primer informe de actividades legislativas, a las 18:00 horas.

“Me comprometí a estar cerca de la sociedad y lo he cumplido. Que la gente vea qué es lo que estamos haciendo por Reynosa y Tamaulipas”, dijo.

El Gobernador Américo Villareal sostuvo reunión este miércoles con la Presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada a fortalecer el IMSS-Bienestar, un servicio médico que representa esperanza, atención digna y salud para los tamaulipecos.

El jueves 20 presidirá en Victoria el desfile del 115 aniversario de la Revolución, que partirá de la Avenida Tamaulipas, a las 9:00 horas.