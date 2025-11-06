Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que del subsecuente avance de las investigaciones sobre la desaparición de una familia de cuatro miembros, de acuerdo con datos que obran en la carpeta de investigación existen elementos convincentes que permiten presuponer que el hallazgo de tres de las cuatro personas encontradas sin vida en un camino de terracería a las afueras de Reynosa sí corresponden a los desaparecidos.

La FGJET indicó que una mujer, un hombre y una menor de edad (al parecer hija de la pareja) eran trabajadores de una maquiladora de la ciudad fronteriza.

Por lo que hace a la cuarta víctima, prosiguió la dependencia, se está explotando la información obtenida para su localización.

La dependencia destacó que hasta el momento se encuentran detenidas dos personas relacionadas con estos hechos, las que se encuentran a disposición del Ministerio Público, el que continúa con la integración del expediente ministerial.

Los datos recabados al momento permiten establecer como principal línea de investigación que los presuntos responsables fueron contratados para privar de la libertad a una de las víctimas como represalia por haber obtenido el cargo de supervisor en su centro de trabajo, y en el desarrollo de dicha acción privaron de la libertad también a su familia para posteriormente quitarles la vida.

La FGJET informó por último en su comunicado que se investiga la posible participación de otras dos personas en el crimen.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará informando del avance de las investigaciones conforme lo permita el sigilo de las mismas, reafirmando su compromiso para el esclarecimiento total de los hechos, que los mismos no queden impunes y castigar a los responsables”, concluyó.

