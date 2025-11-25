Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública informó a la ciudadanía que, al momento, se reanudó la circulación en las siguientes ubicaciones:

Gustavo Díaz Ordaz

Carretera Ribereña con Hidalgo Sur, en la colonia Industrial.

Altamira

Carretera Tampico–Mante, a la altura del puente La Esperanza.

El Mante

Carretera Mante–Valles, a la altura del Ejido El Abra.

Río Bravo

Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.

Reynosa

Carretera Monterrey–Reynosa, km 187, a la altura del relleno sanitario.

La SSP recomendó manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.