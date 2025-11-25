Por Redacción
Cd. Victoria, Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública informó a la ciudadanía que, al momento, se reanudó la circulación en las siguientes ubicaciones:
Gustavo Díaz Ordaz
- Carretera Ribereña con Hidalgo Sur, en la colonia Industrial.
Altamira
- Carretera Tampico–Mante, a la altura del puente La Esperanza.
El Mante
- Carretera Mante–Valles, a la altura del Ejido El Abra.
Río Bravo
- Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.
Reynosa
- Carretera Monterrey–Reynosa, km 187, a la altura del relleno sanitario.
La SSP recomendó manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.
