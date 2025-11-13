Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que el estado ha obtenido muy buenos resultados en la implementación de la estrategia nacional Vida Saludable, según reportes de la mesa federal. Tras la etapa de tamizaje escolar, el sistema de salud comenzará a citar a niñas, niños y adolescentes para dar seguimiento médico a los hallazgos detectados.

“Ya se levantaron los primeros reportes. Ahora lo que sigue es que acudan al doctor, que acudan a la clínica. El sistema de salud empezará a citar a los niños y jóvenes”, explicó el funcionario.

Valdez García hizo un llamado directo a las madres y padres de familia para que acompañen a sus hijos a las citas médicas, ya sea en el IMSS-Bienestar, en instituciones de salud estatales o en servicios como Salud Digna, especialmente en casos que requieren lentes o atención especializada.

“Esperamos que ese porcentaje de asistencia también lo traigamos alto. Es fundamental que los papás sí acudan”, subrayó.

El funcionario reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheibaum y el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, al considerar que el programa representa un cambio profundo en los hábitos alimenticios y de salud de las nuevas generaciones.

“Es un un gran tino de la presidenta Sheibaum, y como ha dicho el doctor Américo, lo tenemos que apoyar porque es cambiar la forma de alimentarse. Es un hábito saludable que nosotros no tuvimos en el pasado, pero estos jóvenes sí lo tienen”, reflexionó.

Además, destacó que las escuelas están organizándose en sus cocinas para implementar el programa de manera efectiva, lo que refuerza el compromiso institucional con la salud integral del alumnado.