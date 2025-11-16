Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país, ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre por el delito de homicidio calificado, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

La acción policial se realizó en seguimiento a las investigaciones por una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida en agosto de 2024, en la calle Abedules y la avenida

Reforma, en la colonia Lomas de San Lorenzo, donde una mujer perdió la vida.

Derivado de lo anterior, se llevaron a cabo labores de inteligencia que permitieron ubicar la zona de movilidad de uno de los posibles responsables en la misma colonia, por lo que se implementaron estrategias de vigilancias discretas fijas y móviles.

Fue en la calle Las Rosas donde el personal que realizaba recorridos de reconocimiento, observó a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del sujeto de investigación, por ello se aproximaron, corroboraron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Al hombre de 27 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladado ante la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de

México.

Cabe hacer mención que luego de realizar un cruce de información y de acuerdo con las investigaciones, su tuvo conocimiento que el detenido forma parte de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo en diversas alcaldías de la capital del país y en los estados de México, Morelos y Guerrero.

Además, se supo que está relacionado con cinco carpetas de investigación, una en el año

2023 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y asociación delictuosa; una en 2024 por feminicidio; y tres en el presente año por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada, y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de arma de fuego.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia y brindar seguridad a la ciudadanía en todo el país, informó la SSPC en un comunicado.