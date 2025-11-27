Por José Gregorio Aguilar

El Conalep Victoria iniciará el año 2026 con una nueva fachada sobre la calle 16, que busca reflejar el esfuerzo y la transformación alcanzada en los últimos tres años. El proyecto no solo dará una mejor vista a la ciudad, sino que también ofrecerá un espacio más seguro, iluminado y funcional para la comunidad estudiantil y los victorenses.

Fernando Arizpe, director general del Conalep, destacó que esta renovación es el resultado de un proceso integral de mejora: equipamiento de laboratorios de cómputo, modernización de aulas, fortalecimiento de la cafetería, actualización de procesos administrativos y mayor preparación docente. “Conalep Victoria es de todos los victorenses, y esta nueva cara representa el compromiso de seguir creciendo”, afirmó.

Durante este periodo, el plantel ha cosechado importantes logros en emprendimiento, robótica y concursos académicos, consolidándose como un referente educativo en la región. “Nuestros estudiantes han demostrado que con disciplina y apoyo institucional pueden competir y ganar en escenarios nacionales e internacionales”, subrayó Arizpe.

La nueva fachada también contará con un cajero automático bancario, cuya renta será donada a la institución, generando ingresos adicionales para fortalecer proyectos escolares. “Queremos que cada mejora tenga un impacto directo en la calidad educativa y en la vida de nuestros alumnos”, agregó el director.

El Conalep Victoria, fundado hace más de cuatro décadas, se ha convertido en un punto de referencia en la capital tamaulipeca. Con más de 1,200 estudiantes activos y una oferta académica que incluye carreras técnicas en informática, administración y electromecánica, el plantel busca seguir respondiendo a las necesidades de la ciudad y del sector productivo.

“Esta transformación es también un mensaje de confianza: que la educación técnica sigue siendo motor de desarrollo y que Conalep Victoria está listo para los retos del futuro”, concluyó Arizpe.