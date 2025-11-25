Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Pleno del Congreso local eligió dos ternas, una de mujeres y otra de hombres, que serán enviadas al titular del Poder Ejecutivo estatal, Américo Villarreal Anaya, para la selección de la terna definitiva de aspirantes al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado.

Esta resolución se dio a conocer tras el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, que concluyó el análisis de las 40 solicitudes recibidas en respuesta a la convocatoria pública. De estas, 39 aspirantes cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, formando la lista que fue sometida a consideración del Pleno para la etapa de votación.

Las ternas quedaron integradas de la siguiente manera:

Por el género femenino:

Marisol Ivette Borja Lara Eréndira Yesenia Saldaña Narváez Irene Josefina Rivera Vázquez

Por el género masculino:

César Alejandro Ávalos González Jesús Eduardo Govea Orozco Jesús Gilberto Alarcón Benavides

Estas ternas serán enviadas de inmediato al Gobernador del Estado, conforme a lo que establece el procedimiento constitucional.

A partir de ellas, el Ejecutivo seleccionará a tres personas idóneas que conformarán la terna final, quienes serán entrevistadas por los integrantes de la Comisión de Justicia para conocer su trayectoria, visión institucional y propuestas para fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas.

Finalmente, el Pleno Legislativo, elegirá el 29 de noviembre a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado. El nombramiento surtirá efectos formales a partir del 16 de diciembre del presente año.