Por Antonio ARRATIA TIRADO

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de meses de permanecer en silencio aguardando desenlaces que finalmente alguien escamoteó, nos reincorporamos a la brega parcialmente diaria, considerando los calamitosos tiempos que vive México y a los que Tamaulipas no puede sustraerse.

Pero sobre todo porque el relajo está bueno y nos gusta el humor negro.

Se ha visto, escuchado y leído de todo. Algo normal en este México nuestro. Sin embargo esa normalidad se vulneró a partir de que el potentado abonero Ricardo Salinas Pliego se quiso -¿aún querrá?- pasar de lanza con una estrambótica y nada elegante carambola de dos bandas. Quizás porque lo suyo es el golf y no el billar de barrio, se agachó demasiado y enseñó el holán de sus calzones.

Ambicioso hasta el infinito, consultó su oráculo y éste le dijo que era el elegido. Agarró su moto Itálica que se niega a pagar al usurero que él conoce mejor que nadie y se lanzó a la aventura de doble propósito: evadir el pago de más de 70 mil millones de pesos al fisco y maicear a sus subordinados del PRIAN para que le hicieran el paro. Se declararía perseguido político y, con esas prendas, le sobraba y bastaba para posicionarse como aspirante a la Presidencia de México.

Aboneros de la inteligencia y expertos en la garrampiña, Alito Moreno y Jorge Romero se fueron de buche. Plañideras al fin, pegaron de gritos y abrazaron las causas de la Generación Z y del alcalde asesinado Carlos Manso.

La violencia en el Zócalo les salió bien, pese a que sin pleito y sin gases lacrimógenos alguien habría confundido la plaza de la Constitución con una puesta en escena de la Danza de los Viejitos, originaria de Michoacán, que se celebra para honrar al Dios Viejo y para llamar a las buenas cosechas.

Sin embargo la cosecha se pudrió desde la semilla.

Salió a la luz que la Generación Z ni siquiera se podía aprender el ABC y todo empezó a derrumbarse. Digno aprendiz de los tres personajes, el cabecilla de los Zs que cobraba más de dos millones de pesos en el PAN, se fue del país diciéndose perseguido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Empero no todo estaba perdido. Aún estaba fuerte el ruido causado por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manso y desenrollaron nuevamente esa bandera: el sombrero blanco con manchas de pintura roja.

Y entonces le metieron más ganas y más dinero. El gobierno de Estados Unidos fue generoso, porque los millones de dólares se reflejaban en las cuentas de youtuberos, periodistas y políticos de toda laya para satanizar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue vejada verbalmente hasta por no pocas mujeres amantes de la vela perpetua.

Era la segunda fase de la lanzada yanqui contra México.

Entusiasmados veían como la Casa Blanca se llenaba de gatos de azotea cuya mejor cualidad es maullar en inglés.

Ahí estuvo el director del Periódico Digital La Derecha Diario, “propiedad” de un español ultraderechista empleado de Salinas Pliego, llamado Javier Negre, acompañado éste por el mismo encargado de redes sociales del presidente de Argentina Javier Milei. Ambos chismeándole a la vocera de la Casa Blanca que el de Claudia Sheinbaum es un gobierno narcoterrorista que estaba asesinando periodistas. La ultraderecha más rancia instalando en la misma Casa Blanca, la necesidad urgente de enviar tropas a México.

Y esa narrativa seguía imperando en España, EU, El Salvador, Ecuador y Argentina.

Entusiasmados, los golpistas seguían con la trama. Hasta que de pronto apareció Adán Augusto López y les propinó un golpe fulminante: Unas semanas antes del asesinato del alcalde de Uruapan, en Morelia hubo una reunión sui géneris: Roberto Madrazo, Claudio X González, una chica de una organización ultraderechista ligada al blanquiazul, el panista chilango Mauricio Tabe. Y presuntamente, solo presuntamente, habría estado en el lugar un personaje de origen estadounidense.

Las alarmas sonaron y los gatos que antes maullaban en inglés treparon a esconderse en sus azoteas, en espera de que el abonero Tío Richie los rescatara con buenas noticias.

Sin embargo, con los días, se percataron de algo horrible: Su papichulo, su mecenas, el primer demócrata del mundo mundial, el papá de los gatitos sonó fofo y su estrella empezó a declinar.

Los 30 cargos criminales que guardaba en su cartera desde su primer mandato, Donald Trump son nada para el escándalo que desde hace tres días no lo dejan dormir: El escándalo Epstein, encubierto durante 30 años, le acaba de estallar en la cara.

El Congreso de EU, con demócratas y republicanos votando a favor, aprobó ordenar al Departamento de Justicia divulgar todos los archivos del caso, aunque es probable que sea sólo el inicio de otra fase más de encubrimiento oficial de las relaciones del fallecido financiero pederasta Epstein, con una amplia gama de la cúpula económica del mundo y de Estados Unidos, incluyendo a Donald Trump.

A la fecha, aproximadamente se han divulgado públicamente unos 53 mil documentos, y se calcula que hay en total más de 100 mil en el archivo bajo control del Departamento de Justicia.

Para las víctimas -algunas de las cerca de mil mujeres en total- la aprobación del Congreso fue un triunfo de su larga lucha por la transparencia y contra la impunidad en el caso, sobre todo después del aparente suicidio de Jeffrey Epstein en 2019 en su celda en Nueva York mientras esperaba el inicio de su juicio. Pero varias de las víctimas -casi todas adolescentes menores de edad cuando fueron manipuladas por Epstein y sus cómplices para complacerlos con actos sexuales- han expresado su repetida frustración con lograr un rendimiento de cuentas real.

Pero la pesadilla de Trump no acaba, porque justamente este sábado cientos de miles de ciudadanos protestaron en Washington exigiendo la destitución del demencial héroe de muchos panistas y priistas, al que allá ya no bajan de dictador que tiene en la ruina a su país.

¿Dónde habré escuchado eso?

LA DEL ESTRIBO…

Y nomás para echar sal a la herida de los gatos de azotea que maúllan en inglés y que idolatran a su héroe, muchos de los cuales tenemos en Tamaulipas. ¿Saben qué relación tuvieron Trump y el mismo expresidente Bill Clinton? Lo sabrán sólo si de última hora su presidente no hace trampa y ordena destruir los archivos, que están que arden y estrictamente para adultos…