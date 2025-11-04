Por Redacción

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guanajuato, obtuvo, en juicio abreviado, sentencia en contra de tres personas por los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En mayo de 2024, Kevin “A”, Juan “A” y Jorge “M”, fueron detenidos en flagrancia, por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, durante la ejecución de un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Valle del Sol, en Irapuato.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), inició carpeta de investigación, derivado de la puesta a disposición y recepción del desglose de una indagatoria integrada por dicha autoridad del fuero común.

Durante el operativo, les aseguraron nueve armas largas y tres cortas, 48 cargadores de uso exclusivo, cuatro mil 395 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos con placas balísticas con las siglas de un grupo delictivo, cinco equipos de telefonía celular, cinco tablas de madera y un vehículo sin placas de circulación.

Posteriormente, el MPF presentó las pruebas suficientes para que el Juez dictara sentencia de nueve años ocho meses de prisión en su contra, misma que deberán cumplir al interior del Centro Federal de Readaptación Social No. 12, en Ocampo, Guanajuato.