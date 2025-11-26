Por Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Abdel “R” y Miguel “R”, por su presunta responsabilidad en los ilícitos de posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en la variante de venta de fentanilo, clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Derivado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la FGR, cumplimentaron órdenes de cateo en inmuebles ubicados en San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante las diligencias ministeriales fueron detenidos Abdel “R” y Miguel ”R”, en las colonias Reforma y Jalisco, respectivamente, y se aseguraron cartuchos de diferentes calibres, un arma de fuego corta abastecida, sustancias que pericialmente resultaron ser fentanilo, clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, entre otros objetos.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, decretara la vinculación, prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de esa misma ciudad, y tres meses para la investigación complementaria.

