Por Agencias

Lima, Perú.- El canciller de Perú, Hugo de Zela, anunció este viernes que el miércoles 3 de diciembre viajará a la sede la Organización de los Estados Americanos (OEA), ubicada en Washington, para exponer la posición del Gobierno respecto a la exprimera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima.

«Estaré viajando a Washington y esa presentación (sobre el caso de Chávez) la voy a hacer el miércoles de la próxima semana a las 10​​​.00 am (15.00 GMT)», dijo De Zela en rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno de Lima.

El 3 de noviembre, la Cancillería peruana informó que Chávez se había asilado en la Embajada de México en Lima, cuando enfrentaba un juicio como coautora del intento de golpe de Estado que ejecutó el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en diciembre de 2022.

En la víspera, tanto Chávez como Castillo fueron condenados a 15 años y cinco meses de cárcel por la Sala Suprema de Justicia, luego de ser hallados culpables del delito de conspiración para rebelión.

El Gobierno mexicano concedió el asilo tras analizar el caso de la exprimera ministra y considerarla una «perseguida política».

El asilo político de Chávez provocó que Lima rompa relaciones diplomáticas con México.

El Gobierno peruano se ha negado a conceder el salvoconducto que le permita viajar a México a Chávez, razón por la que permanece en la sede de la misión diplomática.

«El hecho de que Betssy Chávez haya sido ya condenada no altera en nada su situación. La situación sigue siendo exactamente igual en el sentido que ella es una solicitante de asilo en la Embajada de México y nosotros tenemos una posición ya adoptada públicamente sobre el tema», dijo el canciller este viernes.

El Gobierno peruano ha sostenido que el Gobierno de México está aplicando de «manera equivocada» la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, así como ha indicado que está haciendo uso del asilo por «motivos ideológicos». (Sputnik/Ap y La Jornada).